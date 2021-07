Precampionato 2021, Serie A: il calendario amichevoli di tutte le squadre

by Mattia Zucchiatti

Tutto pronto per un’estate di preparazione e di primi scampoli di grande calcio. Le venti squadre di Serie A sono pronte ai vari ritiri precampionato – chi in città e chi in montagna, o chi addirittura al mare – e per iniziare a testare nuovi acquisti, nuovi schemi e nuovi stili di gioco. Grande attesa per le prossime settimane, Sportface.it vi terrà aggiornati sul programma di amichevoli di tutte le squadre italiane.

Calendario

ATALANTA

Da definire

BOLOGNA

Da definire

CAGLIARI –

Da definire

EMPOLI

Da definire

FIORENTINA

Da definire

GENOA –

Da definire

INTER

8 agosto

Orario da definire, Inter-Atletico Madrid

JUVENTUS

Da definire

LAZIO

17 luglio

Ore 18:30, Lazio-Auronzo

20 luglio

Ore 18:30, Lazio-Belluno (Da ufficializzare)

23 luglio

Ore 18:30, Lazio-Triestina

27 luglio

Ore 18:30, Lazio-Padova

MILAN

Da definire

NAPOLI

31 luglio

Ore 16:30, Bayern Monaco-Napoli

ROMA

Da definire

SALERNITANA

Da definire

SAMPDORIA

Da definire

SASSUOLO

Da definire

SPEZIA

Da definire

TORINO

Da definire

UDINESE

Da definire

VERONA

Da definire

VENEZIA

Da definire