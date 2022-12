Pradè ricorda Mihajlovic: “Uomo tenero che ha lasciato qualcosa ovunque è andato”

“Sono da tanti anni alla Fiorentina, quando sono arrivato lui era già andato via ma i magazzinieri, i fisioterapisti, quando lo incontravano da avversario, gli dimostravano un amore grande, era un uomo che aveva lasciato loro qualcosa. E lo stesso era successo quando sono stato alla Sampdoria. Dalla corazza sembrava un uomo duro e invece era tenerissimo. È bellissimo questo amore che stanno trasmettendo alla famiglia, fra un po’ di tempo lenirà il loro dolore e li renderà ancora più orgogliosi”. Queste le parole di Daniele Pradè ai microfoni di Sky fuori dalla camera ardente in Campidoglio allestita per Sinisa Mihajlovic.