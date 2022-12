Antonio Percassi, Presidente dell’Atalanta, ha rilasciato una intervista a L’Eco di Bergamo. Ecco le sue parole in merito al caso Juventus e all’indagine Prisma: “L’Atalanta è tranquillissima. Siamo a disposizione delle autorità, piena fiducia nella giustizia. La verità verrà a galla. Non posso aggiungere altro. I bilanci parlano per l’Atalanta”.