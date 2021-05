Pazza Juventus, succede di tutto contro l’Inter: quarto posto per una notte, il Napoli è avvisato

by Giorgio Billone

Juan Cuadrado - Foto Antonio Fraioli

Per una notte a essere pazza è la Juventus. L’Inter gioca per vincere, ci mette tutto l’impegno possibile, ma con la forza della disperazione e i tanti errori dell’arbitro Calvarese – ben distribuiti – riesce a conquistare tre punti che possono aiutare i bianconeri a mettere almeno pressione alle rivali per la corsa Champions. Il destino non è in mano alla squadra di Pirlo, che però si ritrova al quarto posto per una notte. E domani il Napoli è avvisato, visto che – corsi e ricorsi della storia – dovrà giocare di nuovo contro la Fiorentina il giorno dopo un Juventus-Inter decisivo per le stesse sorti degli azzurri, proprio come accadeva nel 2018. Quella volta si lottava per lo scudetto, ora per un quarto posto che fa tutta la differenza del mondo.

Una partita strana, intensa, che ricorda proprio quella di tre anni fa. Il risultato è analogo, l’andamento simile, le emozioni le stesse, anche stavolta al… Cuadrado. E’ proprio il colombiano che risulta decisivo con il gol del momentaneo 2-1 e il tris al 90′ su rigore, prendendosi la responsabilità per l’assenza di Cristiano Ronaldo, sostituito e scontento. Il sorriso, però, può tornare a fine partita, visto che la vittoria è arrivata anche se CR7 non ha giocato gli ultimi 20′. Un 3-2 finale frutto anche di tanti episodi arbitrali che non sono stati accettati in campo e che in tv non sembrano poi così chiari. L’espulsione di Bentancur lascia dubbi, un fallo in attacco su Chiellini pure, ma a far discutere ancor di più è il rigore nel finale per il contatto Perisic-Cuadrado. Episodi che non faranno altro che mettere pressione agli arbitri di Fiorentina-Napoli e Milan-Cagliari, le altre squadre invischiate insieme alla Vecchia Signora nella corsa Champions che arriva alle sue battute finali.