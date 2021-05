Parma-Sassuolo, De Zerbi: “Obiettivo chiaro. Con la Juve ci è mancato il gol”

by Mattia Zucchiatti 7

“Abbiamo un obiettivo chiaro, lo vogliamo, ma non dipende solo da noi perché siamo sotto. Mancano due partite, partiamo dal Parma contro una squadra viva e sarà molto difficile. Vedremo cosa farà la Roma e poi prepareremo l’ultima con la Lazio“. Queste le parole di Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, alla vigilia del match contro il Parma. La squadra neroverde va a caccia del settimo posto in classifica: “Noi dobbiamo essere consapevoli che ci stiamo giocando meritatamente il settimo posto, così viene meno l’ansia da prestazione, la foga di vincere a tutti i costi perché potrebbe essere una cosa negativa. Dobbiamo giocare a modo nostro, sapendo chiaramente che ci giochiamo tanto e sono anche belle queste partite”. Poi sui prossimi avversari: “Ha buttato un sacco di punti nei minuti finali e questo spiega la stagione ma è una squadra viva e lo dimostra la partita che hanno fatto a Roma con la Lazio mercoledì. La Lazio ha vinto per due rimpalli, ci aspettiamo una partita difficile come con la Juve, la Samp, l’Atalanta”.