Parma, D’Aversa: “Giochiamo per vincere anche se siamo retrocessi”

by Deborah Sartori

Roberto D'Aversa - Foto Antonio Fraioli

Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga di Serie A 2020/2021 contro l’Atalanta. “Devo dire che sotto l’aspetto morale il post gara non l’ho vissuto bene, ma credo sia normale perché c’è stato un verdetto di una retrocessione che fatico ancora a nominarla e ad ammetterla” ammette l’allenatore ducale, “Sentimentalmente, al di là dell’aspetto professionale, la cosa che mi ha fatto star più male è questa. Credevo molto in questo, sapete quanto lavoro si è fatto per tornare in Serie A che è la categoria che ci compete. Poi siamo professionisti, bisogna essere uomini sempre quando va bene e quando va male“.

I crociati giocheranno le ultime quattro partite di campionato da retrocessi sicuri ma l’obiettivo è onorare fino in fondo la stagione: “Quello che ho detto anche prima di Torino lo ripeto, va onorato il campionato da professionisti. Pur avendo limiti e commesso errori, non possiamo permetterci che ci si addossino altre situazioni, tipo impegno o meno. Ogni volta che si va in campo si va per vincere, anche se siamo retrocessi. Ci deve essere la volontà dei giocatori che sanno che giocheranno partite come con l’Atalanta, che è una realtà stupenda, di andare a Roma con la Lazio. Ci si deve sentire fortunati a giocare queste partite“.