Pagelle Napoli-Pro Vercelli 1-0, voti e tabellino amichevole precampionato 2021

by Andrea Bellini

Luciano Spalletti - Foto Antonio Fraioli

Le pagelle di Napoli-Pro Vercelli, con i voti e il tabellino della seconda amichevole precampionato per gli uomini di Luciano Spalletti. I partenopei si impongono solo per 1-0, grazie al gol di Osimhen al 26′: tante le occasioni non concretizzate dagli Azzurri. Apprensione per le condizioni di Diego Demme, uscito dolorante al ginocchio destro al 18′ del primo tempo. Ecco quindi il tabellino del match.

NAPOLI (4-2-3-1): Contini 6 (73′ Idasiak 6); Zanoli 6.5 (73′ Malcuit 6), Rrahmani 6.5 (73′ Manolas 6), Koulibaly 6.5 (63′ Luperto 6), Mario Rui 6 (63′ Costa 6); Lobotka 5.5 (63′ Gaetano 6), Demme sv (18′ Folorunsho 6.5); Politano 6 (63′ Machach 6), Ounas 6.5 (73′ Zielinski 6), Zedadka 6.5; Osimhen 7 (63′ Ciciretti 6.5).

All. Spalletti

A disposizione: Petagna.

PRO VERCELLI (3-5-2): Tintori; Masi, Crialese, Awuia, Auriletto, Carosso, Clemente, Emmanuello, Rolando, Comi, Iezzi. All. Scienza

A disposizione: Gasparini, Raso, Vetri, Esposito, Bilal Erradi, Rodio, Sangiorgi, Romairone, Rizzo, Samarxhi, Jukaj, Bedetti

RETI: Osimhen al 26′

Ammonizioni: Esposito al 71′

Recupero: 0′ pt; 0′ st.