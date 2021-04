Pagelle Milan-Sassuolo 1-2: voti, tabellino Serie A 2020/2021

by Matteo Di Gangi

Hakan Calhanoglu - Foto Antonio Fraioli

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Milan-Sassuolo, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. A San Siro i ragazzi di Stefano Pioli partono bene e si portano in vantaggio grazie ad una vera e propria magia di Hakan Calhanoglu, ma nel secondo tempo ci pensa Giacomo Raspadori a cambiare totalmente il volto della partita: due gol pesantissimi e vittoria che fa sperare Locatelli e compagni ancora in corsa per l’Europa. Per il Milan ko pesante per la lotta alla Champions League.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma 6; Calabria 6.5 (42’ st Kalulu sv), Tomori 5, Kjaer 5.5, Dalot 6.5; Saelemaekers 6.5 (42’ st Castillejo sv), Kessié 6, Meité 5.5 (42’ st Diaz sv), Calhanoglu 7 (28’ st Krunic 5.5); Rebic 6 (28’ st Mandzukic 5.5), Leao 5. In panchina: Tatarusanu, Jungdal, Romagnoli, Gabbia, Tonali, Hauge. Allenatore: Pioli 5.5.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6; Muldur 6 (19’ st Toljan 6.5), Marlon 6.5, Ferrari 6.5, Kyriakopoulos 6.5; Locatelli 5.5, Obiang 5.5 (27’ st Maxime Lopez 6.5); Berardi 6, Djuricic 5 (19’ st Traoré 6), Boga 5.5 (38’ st Haraslin sv); Defrel 5 (19’ st Raspadori 8). In panchina: Pegolo, Peluso, Rogerio, Chiriches, Bourabia, Magnanelli, Oddei. Allenatore: De Zerbi 6.5.

ARBITRO: Sacchi di Macerata 6.

RETI: 30’ pt Calhanoglu, 31’ st Raspadori, 38’ st Raspadori.

NOTE: serata piovosa, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Djuricic. Angoli: 7-3 per il Sassuolo. Recupero: 1′ pt; 3’ st.