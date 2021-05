Pagelle Milan-Cagliari 0-0: voti e tabellino Serie A 2020/2021

by Matteo Di Gangi

Gianluigi Donnarumma - foto Antonio Fraioli

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni di Milan-Cagliari, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I ragazzi di Stefano Pioli non vanno oltre lo 0-0 casalingo contro i sardi già salvi per via del pareggio tra Benevento e Crotone. E con questo punto Ibrahimovic e compagni salgono a 76 punti, agganciando il Napoli (ma rossoneri avanti per gli scontri diretti) e con un solo punto di vantaggio rispetto alla Juventus, vincitrice ieri per 3-2 sull’Inter. E adesso devono andare a vincere a Bergamo in casa dell’Atalanta. Da segnalare due grandi parate di Donnarumma.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 7; Calabria 6 (18′ st Dalot 6), Kjaer 6.5, Tomori 6, Theo Hernandez 6; Kessie 6, Bennacer 5.5 (18′ Meite 5); Saelemaekers 5 (1′ st Leao 5.5), Brahim Diaz 5.5 (12′ st Castillejo 6), Calhanoglu 4.5 (43′ st Mandzukic sv); Rebic 5. In panchina: Tatarusanu, Romagnoli, Kalulu, Tonali, Krunic, Hauge, Maldini. Allenatore: Pioli 5.5.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno 6; Ceppitelli 6 (41′ st Klavan sv), Godin 6.5, Carboni 6 (42′ Rugani sv); Nandez 7, Nainggolan 6, Marin 6.5 (33′ Duncan sv), Deiola 6 (41′ st Asamoah sv), Lykogiannis 6.5; Joao Pedro 6.5, Pavoletti 6 (33′ st Cerri sv). In panchina: Vicario, Aresti, Tripaldelli, Zappa, Tramoni, Sottil, Simeone. Allenatore: Semplici 6.5.

ARBITRO: Massa di Imperia 6.5.

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Kjaer, Marin, Carboni, Calabria. Angoli: 9-7. Recupero: 1′; 5′.