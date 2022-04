Pagelle Milan-Bologna 0-0: voti e tabellino Serie A 2021/2022

by Matteo Di Gangi

Lukasz Skorupski, Bologna - Foto Antonio Fraioli

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni di Milan-Bologna, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. A San Siro grande cornice di pubblico, settantamila spettatori, ma è il Bologna a partire meglio e a giocare un primo tempo sicuramente frizzante e dinamico e avendo un paio di occasioni da gol importanti. Il Milan prova a ribattere colpo su colpo, ma non sembra nella serata migliore dell’anno. Passano i minuti, la tensione cresce ma la manovra dei rossoneri non è fluida. Ci pensa un grande Skorupski ad inchiodare il risultato sullo 0-0: Napoli e Inter a -1.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6.5; Calabria 6 (30’st Florenzi sv), Kalulu 6, Tomori 6, Hernandez 6; Bennacer 5.5 (25’st Kessiè 6), Tonali 5.5; Messias 5 (1’st Rebic 5.5), Diaz 5, Leao 5.5; Giroud 5.5 (25’st Ibrahimovic 6). In panchina: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Castillejo, Krunic, Bakayoko, Gabbia, Saelemaekers. Allenatore: Pioli 5.5.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski 6.5; Soumaoro 6.5, Medel 7 (37’st Bonifazi sv), Theate 6.5; Hickey 6 (26’st Kasius 6), Aebischer 5.5, Schouten 6.5, Svanberg 6.5 (26’st Soriano 6), Dijks 6 (37’st Mbaye sv); Arnautovic 6.5, Barrow 6 (15’st Orsolini 6). In panchina: Bardi, Binks, Sansone, Viola, Santander, Vignato, Falcinelli. Allenatore: Mihajlovic (in panchina Tanjga) 6.5.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli 6.

NOTE: serata fresca, campo in discrete condizioni.

Ammoniti: Dijks, Orsolini.

Angoli 8-2 per il Milan.

Recupero 1′ pt, 8′ st.