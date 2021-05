Pagelle Milan-Benevento 2-0: voti e tabellino Serie A 2020/2021

by Matteo Di Gangi

Zlatan Ibrahimovic- Foto Mezzelani/GMT

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Milan-Benevento, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. A San Siro partita importante per entrambe le squadre per Champions League e salvezza: pronti via arriva il gol dell’1-0 firmato Calhanoglu. Poi diversi contropiedi sciupati dai ragazzi di Stefano Pioli che in un paio di occasioni rischiano anche di subire il gol del pareggio. Nella ripresa arriva la rete di Theo Hernandez che di fatto chiude i giochi: Milan di nuovo secondo, in attesa dei risultati di Atalanta, Juventus e Napoli.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 6.5; Dalot 6, Tomori 6, Romagnoli 6.5, Hernandez 7; Bennacer 5.5, Kessie 7; Saelemaekers 6.5, Calhanoglu 7, Leao 5.5; Ibrahimovic 6. A disp.: Tatarusanu, Calabria 6, Castillejo 6, Tonali 6, Rebic 6, Hauge, Meite, Kalulu, Brahim Diaz s.v., Kjaer, Krunic, Gabbia. All.: Pioli.

BENEVENTO (4-3-1-2): Montipo 7; Depaoli 6, Glik 6, Caldirola 5.5, Barba 5; Dabo 6.5, Viola 6, Ionita 5.5; Improta 5.5, Iago Falque 6.5; Lapadula 6. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Gaich 6, Tello s.v., Caprari 6, Insigne 5.5, Di Serio, Sanogo, Schiattarella, Hetemaj, Pastina, Diambo. All.: F. Inzaghi.

RETI: 6′ Çalhanoglu (M), 60′ Theo Hernández (M)

Arbitro: Calvarese.

NOTE: ammoniti Bennacer (M), Castillejo (M)