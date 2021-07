Pagelle Lazio-Padova 1-1, voti e tabellino amichevole precampionato 2021

by Giorgio Billone

Luis Alberto - Foto Antonio Fraioli

Le pagelle di Lazio-Padova 1-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido come amichevole del precampionato 2021. Ad Auronzo di Cadore si chiude il ritiro dei biancocelesti e arriva un pareggio davvero deludente per i ragazzi di Sarri contro una squadra appartenente alla Serie C. In gol Della Latta per il vantaggio euganeo e poi il pareggio su rigore di Luis Alberto. Di seguito i voti ai protagonisti dell’incontro.

IL RACCONTO DEL MATCH

LAZIO (4-3-3): Reina 6.5; Lazzari 6 (64′ Fares 6), Luiz Felipe 5.5 (64′ Vavro 6), Patric 5.5 (64′ Radu 6), Hysaj 6.5 (46′ Marusic 5.5); Milinkovic 5.5 (46′ Cataldi 6), Leiva 6 (64′ Escalante 6), Luis Alberto 6.5 (64′ Akpa Akpro 6); F. Anderson 5.5 (46′ Romero 6), Caicedo 5.5 (46′ Muriqi 5.5), Moro 6 (64′ A. Anderson 5.5). In panchina: Strakosha, Adamonis, Kamenovic, Durmisi, Bertini, Shehu, Maistro, Jony, Adekanye. Allenatore: Sarri 5.

PADOVA (4-3-3): Vannucchi 6.5, Pelagatti 6 (46′ Andelkovic 6), Kirwan 6, Ronaldo 6.5 (46′ Buglio 6), Gasbarro 6.5 (64′ Ilie 6), Valentini 6.5, Jelenic 5.5 (46′ Settembrini 6), Hraiech 5.5 (55′ Vasic 6, 88′ Franchini sv), Nicastro 6 (46′ Santini 6), Della Latta 6 (46′ Biasci 6, 90′ Piovanello sv), Bifulco 6.5 (46′ Paponi 6.5, 82′ Chiricò sv). In panchina: Burigana, Fortin, Moro. Allenatore: Pavanel 6.5.

Reti: 19′ Della Latta, 43′ rig. Luis Alberto.

Arbitro: Duzel di Castelfranco Veneto 6.

NOTE: Ammoniti: 30′ Luis Alberto (L).