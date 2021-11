Pagelle Fiorentina-Sampdoria 3-1: voti e tabellino Serie A 2021/2022

by Mattia Zucchiatti

Riccardo Sottil - Foto Antonio Fraioli

Le pagelle, i voti e il tabellino di Fiorentina-Sampdoria 3-1, match della quindicesima giornata di Serie A 2021/2022. Vittoria in rimonta per i viola che vincono 3-1 e si impongono con le reti di Callejon, Vlahovic, Sottil, in risposta all’iniziale vantaggio di Gabbiadini. Giallo pesante per Colley che sarà costretto a saltare la Lazio nel prossimo turno di campionato.

MARCATORI: 15′ Gabbiadini, 23′ Callejon, 32′ Vlahovic, 45′ Sottil.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano 6; Venuti 6, Igor 6, Martinez Quarta 6, Biraghi 6.5; Bonaventura 7.5, Torreira 6, Duncan 6 (78′ Maleh sv); Callejon 7 (90′ Di Stefano), Vlahovic 7.5 (90′ Kokorin sv), Sottil 7 (68′ Saponara 6). A disposizione: Rosati, Amrabat, Benassi, Frison, Nico Gonzalez, Milenkovic, Odriozola, Terzic. Allenatore: Italiano 6.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 6; Bereszynski 5.5 (70′ Dragusin sv), Ferrari 6 (84′ Chabot sv), Colley 6, Murru 6 (53′ Augello 6); Candreva 6, Thorsby 6, Adrien Silva 6, Verre 6 (53′ Ciervo); Gabbiadini 6.5, Caputo 5.5 (53′ Quagliarella 5.5). A disposizione: Falcone, Ravaglia, Askildsen, Yoshida, Yepes Laut, Trimboli. Allenatore: D’Aversa 5.5.

ARBITRO: Dionisi de L’Aquila. Assistenti: Lombardo di Cinisello Balsamo e Schirru di Nichelino. Quarto ufficiale: Volpi di Arezzo. VAR: Doveri di Roma 1. AVAR: Colarossi di Roma 2.

AMMONITI: Gabbiadini, Colley, Ferrari.