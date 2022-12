Olanda, Dumfries: “In pochi credevano in me, ma sapevo che sarei arrivato in Nazionale”

“Ho sempre pensato che sarei arrivato in Nazionale, ma in pochi intorno a me credevano al mio sogno”. Queste le parole di Denzel Dumfries, intervistato dal quotidiano olandese NU.nl. Il 26enne nerazzurro, protagonista ai Mondiali di Qatar 2022 con la sua Olanda, ha raccontato i suoi primi difficili anni nel mondo del calcio. “I miei genitori non mi hanno mai spinto, al contrario. Pensavano che lo sviluppo come persona e il finire la scuola fossero più importanti, così avrei avuto un piano B nel caso in cui avessi smesso – ha detto -. Solo io seguivo le partite in TV, a casa, non avevamo canali o abbonamenti sportivi. I miei genitori hanno iniziato a guardare il calcio solo quando ho iniziato a giocare nello Sparta”.