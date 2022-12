Olanda: Dumfries esce zoppicando dal match contro l’Argentina, ma rassicura l’Inter

Serata nera per il difensore dell’Inter, Denzel Dumfries, quella vissuta ieri sera in Qatar con la sua Olanda. L’olandese infatti oltre ad esser stato espulso contro l’Argentina, è uscito zoppicando dal terreno di gioco per via di un problema al polpaccio. Il difensore tuttavia ha tenuto a rassicurare tutto il popolo neroazzurro, dichiarando: “Ho un problemino al polpaccio, ma nulla di grave. In circa 10 giorni penso di esser pronto per tornare in campo”.