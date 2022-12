Nuovo San Siro, Salvini risponde a Sgarbi: “Serve nuovo impianto, ognuno faccia il proprio mestiere”

“Noi abbiamo assolutamente bisogno di uno stadio nuovo, moderno, sicuro ed efficiente. Ognuno si occupi del suo mestiere”. Queste le parole di Matteo Salvini durante il suo intervento all’evento ‘Lombardia’ organizzato dalla Lega a Milano, parlando in merito al dibattito sul nuovo San Siro. Il leader del Carroccio e ministro delle Infrastrutture ha così risposto al sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, che in precedenza aveva ribadito la possibilità della possibile introduzione di un vincolo per non far abbattere l’attuale stadio meneghino.