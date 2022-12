Napoli, tornano Anguissa, Lozano e Olivera: primo allenamento post-Mondiali

Il Napoli è tornato ad allenarsi per preparare la prossima amichevole invernale contro il Lille, che andrà in scena mercoledì 21 dicembre alle ore 20:00 nella cornice dello Stadio Maradona. Dopo la consueta fase di attivazione in palestra, il gruppo guidato da Luciano Spalletti si è spostato sul campo 2 dove ha svolto seduta tecnico tattica e lavoro aerobico; in chiusura con serie di partitine a campo ridotto. Primo giorno di lavoro dopo gli impegni mondiali per Anguissa, Lozano e Olivera: i tre azzurri hanno svolto esercitazione in palestra e lavoro personalizzato in campo. Politano ha svolto seduta con la squadra, mentre Rrahmani ha svolto prima parte di lavoro con il gruppo e successivamente allenamento personalizzato.