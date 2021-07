Napoli, tamponi Covid tutti negativi: azzurri pronti a partire per il ritiro di Dimaro

by Daniele Forsinetti

Luciano Spalletti - Foto Antonio Fraioli

Il gruppo squadra del Napoli questa mattina si è sottoposto ad una serie di tamponi che hanno tutti dato esito negativo al Covid-19. Gli uomini guidati da Luciano Spalletti, dunque, sono pronti a partire per Dimaro, in Trentino, dove svolgeranno la prima fase del ritiro. Gli azzurri resteranno in Val di Sole fino al 25 luglio, per poi tornare in città prima di partire per la seconda fase del ritiro, a Castel di Sangro in Abruzzo.