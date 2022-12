Napoli, Spalletti: “Sul mercato siamo tranquilli, non vogliamo avvenga niente sia in entrata che uscita”

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato del ritiro che gli azzurri stanno vivendo in Turchia e della prossima sessione di mercato invernale. In conferenza stampa, prima dell’amichevole di domani contro il Crystal Palace ad Antalya, in primo luogo ha dichiarato: “Il Crystal Palace è un ottimo avversario, in questo momento superiore a noi. Ha giocatori importanti come Zaha, attaccante imprevedibile, o Doucore a centrocampo. Devo dire però che stiamo lavorando bene e stiamo usando al meglio il tempo a disposzione qui in Turchia. Abbiamo trovato il massimo della disponibilità da chi lavora, pochi infortuni e ci siamo concentrato su alcune cose che vorremo applicare domani in campo”.

Poi sul mercato invernale aggiunge: “Siamo tranquilli, finiremo il campionato con la rosa attuale. Siamo felici di chi abbiamo e il nostro ds sta già pensando ai colpi estivi. Non mi aspetto dunque nessuna novità a gennaio, né in entrata che uscita”.