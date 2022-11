Luciano Spalletti ha parlato a margine di un evento organizzato dall’associazione ‘Neri-Ferramosca’ a Gambassi: “Sono convinto che questa sosta verrà usata bene, perché si va a lavorare in profondità, come fatto in ritiro. Magari ci fosse sempre a metà campionato uno spazio per rimettere a posto le cose. Alla ripartenza troveremo squadre più forti, anche perchè tutti gli altri bravi allenatori faranno come me. A mio avviso è una sosta che casca a pennello perché abbiamo fatto un buon periodo, ma mantenerlo fino all’infinito era impossibile. E’ possibile fare un bel periodo, staccare e fare un altro buon periodo”.

“Se sto seguendo il Mondiale o penso alla ripartenza del campionato? Nessuno dei due, sto con la famiglia e me la godo, perché non stando a Napoli mi è mancata”, ha aggiunto il tecnico dei partenopei.