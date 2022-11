Napoli: Spalletti preoccupato per le condizioni di Kim

L’infortunio del pilastro difensivo della retroguardia del Napoli, Kim-Min-Jae, porta brutte notizie a Castel Volturno e a Luciano Spalletti. Il difensore coreano ha rimediato un problema al polpaccio, non si sa ancora di che entità, che lo ha costretto al cambio nel finale della sfida contro il Ghana, che ha visto la propria nazionale perdere 3-2. C’è apprensione in casa Napoli che aspetta gli esami del caso per capire se Kim sarà disponibile al ritorno in campo il 4 gennaio a San Siro contro l’Inter.