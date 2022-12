Napoli, Spalletti: “Mihajlovic avversario leale. Detestava le maschere”

“E’ un momento tristissimo per il calcio, Sinisa è stato un avversario leale, sempre. Ogni volta che l’ho avuto davanti sia da calciatore che da allenatore ti dava sempre il grande vantaggio di farti subito sapere in che modo chiaro e trasparente la pensasse sulle persone e sulle circostanze che aveva davanti. Detestava le maschere, non ha mai voluto indossare maschere né da giocatore né da allenatore, ancora meno durante la sua malattia. Ci ha insegnato a non abbassare mai lo sguardo durante le difficoltà in campo e fuori”. Lo ha detto a Sky l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti a proposito della morte di Sinisa Mihajlovic, scomparso ieri all’età di 53 anni. Domani gli azzurri sfideranno il Villarreal al Maradona: ‘‘I calciatori hanno svolto un break di campionato e di lavoro nella maniera corretta. La società ha organizzato benissimo questo ritiro, in un luogo perfetto per noi. Mi sembrano abbastanza in condizione, giocare partite di livello ci serve a prepararci ancora di più per inizio del campionato”.

E sulla gara: “Sono convinto che offriranno una buona prestazione a tutti i nostri tifosi che ci staranno vicini. Siamo già un po’ dentro quelle che saranno le grandi sfide che giocheremo quando ripartirà il campionato ma c’è da fare bene queste partite per farci trovare forti nella testa e nei comportamenti. Stasera per noi sarà una partita vera, importante come lo sono state quelle due precedenti che abbiamo giocato in Turchia”.