Napoli, Spalletti: “Dobbiamo trovare equilibrio e darci una registrata”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss la sconfitta per 4-1 in amichevole contro il Lille: “In questo momento le gambe non vanno dietro a quella che è la voglia di fare la gara, è piuttosto facile individuare gli errori“. Spalletti ha poi aggiunto: “C’è la necessità di darci una registrata e trovare un po’ di equilibrio. Non possiamo andare sempre a prendere gli avversari altrimenti si finisce a giocare a campo aperto in 60 metri. Contro giocatori rapidi come quelli del Lille capita di andare in difficoltà”.

“I tifosi sono fantastici. La loro energia non fa bene solo al Napoli, ma al calcio in generale. Non fa altro che darci ulteriore responsabilità a fare cose importanti – ha proseguito Spalletti, che poi ha commentato la prova di Osimhen – Mi sono piaciuti alcuni suoi movimenti, ha dimostrato di essere in grado di fare le sue vampate. Se la squadra riuscirà a supportarlo, tutto andrà bene“.