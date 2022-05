Napoli, Spalletti: “Ci saranno rinnovamenti, sempre mantenendo la rosa competitiva”

by Sofia Cioli

Luciano Spalletti - Foto Marti

“Quest’anno ci saranno dei rinnovamenti e bisogna essere bravi a fare cambiamenti di sostenibilità, sempre mantenendo la rosa competitiva. Stiamo lavorando con la Società quotidianamente per valutare ogni opportunità”. Così il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa in occasione della presentazione del ritiro estivo del club a Castel di Sangro.

“Da un punto di vista di tecnico è importante avere amichevoli di livello europeo e poterle ospitare a Castel di Sangro ci consente di stare nel nostro ritiro a lavorare e non doverci spostare – ha aggiunto – . Ci sono impianti e campi assolutamente validi in Abruzzo e andarsi a spostare all’estero sarebbe faticoso soprattutto mentalmente. Preferiamo stare in ritiro e allenarci con continuità pur potendo affrontare test internazionali. Questo a Castel di Sangro sarà possibile”.