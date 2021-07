Napoli, Spalletti ai tifosi: “Siete il più grande rinforzo dal mercato”

by Mattia Zucchiatti

Luciano Spalletti - Foto Antonio Fraioli

“Il più grande rinforzo che possiamo avere da questo calciomercato è il supporto dei nostri tifosi allo stadio che speriamo possa arrivare presto”. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, in Piazza Madonna della Pace a Dimaro Folgarida, nell’incontro con i tifosi azzurri presenti in Trentino durante la presentazione della squadra. Presente anche il team manager Giuseppe Santoro che ha espresso la sua soddisfazione per il ritorno in azzurro: “Sono felice di essere tornato a Napoli. Sono stato qui per dieci anni dell’era De Laurentiis e oggi mi sento finalmente a casa“. Infine il saluto del vice presidente Edoardo De Laurentiis: “Vi ringrazio per essere venuti qui a sostenerci con il vostro cuore azzurro. Ringrazio il sindaco e le istituzioni della Val di Sole che ci hanno consentito un soggiorno e un’organizzazione eccellenti”.