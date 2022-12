Napoli: Sirigu torna in gruppo, personalizzato per Demme

Dopo la pausa per le festività natalizie, il Napoli di Luciano Spalletti è tornato ad allenarsi in campo questo pomeriggio all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri hanno svolto una sessione di attivazione in palestra, un lavoro tecnico sul campo 2, un allenamento aerobico e una partitella finale, per preparare al meglio il match di campionato dell’Inter. Il portiere Salvatore Sirigu è tornato ad allenarsi in gruppo, mentre lavoro personalizzato per Diego Demme sul campo 1.