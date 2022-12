Napoli, Simeone: “Se pensiamo a noi stessi nessuno potrà fermarci”

Giovanni Simeone ha parlato ai microfoni di Sky Sport dalla Turchia, dove il Napoli sta trascorrendo parte del mese di dicembre: “Abbiamo pensato al Napoli ed a fare bene anche durante le due settimane di riposo. E’ stato bello rivedere i compagni, ora testa a queste amichevoli per proseguire sulla strada giusta“.

L’attaccante non guarda la classifica né pensa alle inseguitrici: “Il campionato è ancora aperto e ci sono molti club in lotta. Dobbiamo focalizzarci esclusivamente su noi stessi, solo così nessuno potrà fermarci. Cercheremo di tirare fuori la ‘cazzimma’ ad ogni gara“. Il Cholito ha poi speso parole al miele per Luciano Spalletti: “Cerca di spronarci sempre di più. E’ molto carico e ti fa capire che crede in te spingendoti a fare sempre meglio. Quando non parla, significa che ha fatto tutto“.

“Proveremo a dimostrare che non deve per forza succedere qualcosa di negativo quando va tutto bene. Vogliamo fare il contrario e vincere tutte le partite – ha aggiunto Simeone, che infine sull’incognita Mondiale ha detto – Alla squadra mancano tanti giocatori, ma questo vale per tutte. Ciò che conta è che il gruppo c’è, così come la voglia di ripartire col piede giusto“.