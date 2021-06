Napoli, si torna a Castel di Sangro: ritiro dal 5 al 15 agosto

by Mattia Zucchiatti

Esultanza Napoli, foto Mezzelani / MGT

Il Napoli torna a Castel di Sangro. Il ritiro della squadra di Spalletti in Abruzzo è previsto dal 5 al 15 agosto in Alto Sangro, dopo quello programmato in Trentino, esattamente a Dimaro, frazione di Dimaro Folgarida nella provincia autonoma di Trento, dal 15 al 25 luglio. “Noi dell’Alto Sangro vogliamo essere il piccolo Trentino delle squadre di calcio“, ha dichiarato Roberto Ciampaglia, sindaco di Rivisondoli, comune montano nell’aquilano d’alta quota. A Rivisondoli il Napoli dovrebbe alloggiare mentre si recheranno nella vicina Castel di Sangro per gli allenamenti e le partite amichevoli.