Napoli: si pensa ai maxi scherzi al Maradona per il match contro l’Udinese

Come assodato quest’oggi, la festa Scudetto del Napoli è stata solo rinviata. E’ per questo che il Sindaco della città Gaetano Manfredi, il prefetto di Napoli Claudio Palomba e il presidente del Aurelio De Laurentiis si sono già messi in contatto per organizzare la visione collettiva della sfida contro l’Udinese, nei maxi scherzi dello stadio Maradona. Come dichiara la Gazzetta, si parla anche di una richiesta alla Lega di poter chiedere un anticipo di due ore del match per evitare si possa sconfinare in piena notte aspettando la squadra all’aeroporto di Capodichino, il tentativo sarebbe sempre quello di concentrare la gran parte dei festeggiamenti in un’area della città, quella dello stadio a Fuorigrotta.

La giornata di giovedì sembra comunque la più indicata per il momento scudetto. Il Napoli potrebbe giocare già con il titolo in caso di mancata vittoria della Lazio con il Sassuolo, sempreché la Juve non vinca sia stasera che mercoledì. Se i bianconeri invece facessero bottino pieno, il Napoli per festeggiare davvero dovrebbe vincere.