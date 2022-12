Napoli: Rrhamani torna ad allenarsi in gruppo, personalizzato per Zielinski e Kim

Si è conclusa la seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. I titolari nell’amichevole persa con il Lille hanno svolto lavoro di scarico sul campo 1. Gli altri sono stati impegnati in un allenamento con la Primavera disputando una serie di partitelle sul campo 2. Oggi sono anche rientrati tutti i giocatori che hanno partecipato al Mondiale in Qatar. Lozano, Olivera e Anguissa hanno svolto un allenamento completo col gruppo. Zielinski e Kim, che hanno disputato gli ottavi di finale, hanno svolto lavoro personalizzato. Primo allenamento in gruppo per Rrhamani. Allenamento personalizzato in palestra per Demme. Sirigu ha svolto lavoro personalizzato.