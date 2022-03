Napoli, Rrahmani: “No alla parola scudetto, ma vogliamo essere ricordati come eroi”

Amir Rrahmani - Foto Antonio Fraioli

Amir Rrahmani, difensore del Napoli è intervenuto a Radio KissKiss Napoli parlando a tutto tondo: “Col Milan proveremo a non subire reti. Tenere la porta inviolata è un obiettivo fondamentale per noi difensori e per il portiere. Ringrazio i tifosi che ci supportano, coloro che ci hanno sostenuto nei momenti di difficoltà. Loro sono veri tifosi. La parola scudetto non la pronunciano tanto perchè siamo consapevoli che è ancora presto per parlarne. Insigne? È un giocatore importante per noi. Ha segnato rigori, ha fatto assist e ora speriamo che continui a segnare su azione. Con la Lazio è stata una vittoria importante per continuare a stare in alto in classifica. Ora le partite sono tutte importanti. Ci potrebbero essere almeno 4/5 squadre per lo scudetto. Anche Atalanta e Juve possono rientrare. Può succedere di tutto. Noi vogliamo essere ricordati come eroi come disse Spalletti. Ci proveremo fino all’ultimo. Vincere all’ultimo momento è sempre bello a prescindere. Noi vogliamo vincere tutte le partite. Anche se avessimo perso a Roma ci avremmo provato. Sappiamo che domenica ci sarà un grande pubblico. Noi ci stiamo allenando con grande concentrazione. Non è l’ultima partita, sono tutte importanti. Siamo una squadra in cui tutti possono risultare decisivi con un gol. Anche quando avevo poco spazio credevo nelle mie capacità. Spero di continuare così e magari fare meglio. Ho bisogno di continuità. Giocare con Koulibaly è più facile. È un grandissimo”.