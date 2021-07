Napoli, ritiro in Trentino dal 15 luglio: previste anche due amichevoli

by Daniele Forsinetti

Luciano Spalletti - Foto Antonio Fraioli

Il Napoli inizierà il proprio ritiro pre-campionato il prossimo giovedì 15 luglio alle ore 17:30 sul Campo di Carciato a Dimaro Folgarida con l’esordio davanti ai tifosi partenopei del nuovo allenatore Luciano Spalletti. Dal 15 al 25 luglio, dunque, il club azzurro svolgerà la preparazione a Dimaro Folgarida e per il decimo anno si ripeterà in Val di Sole l’appuntamento che segna l’inizio della nuova stagione calcistica. Il programma ufficiale del ritiro prevede un doppio allenamento quotidiano con inizio rispettivamente al mattino con inizio alle ore 9.30 e al pomeriggio dalle ore 17.30. Durante il ritiro sono previste due amichevoli rispettivamente domenica 18 luglio e sabato 24 luglio e due momenti serali con la squadra, mercoledì 21 luglio e venerdì 23 luglio con il Dj set e l’incontro con la squadra.

Il direttore APT Val di Soel, Fabio Sacco, ha spiegato l’esperienza che potranno vivere i tifosi del club partenopeo: “Con la card i tifosi del Napoli avranno l’opportunità di salire sulle montagne della Val di Sole grazie a oltre 10 funivie e seggiovie. Potranno raggiungere i 3000 metri delle vette dell’Ortles Cevedale e dell’Adamello Presanella. Un’occasione da non perdere anche perché con le card ci si può muovere liberamente, in tutto il Trentino, con il treno ed il pullman, visitare musei, castelli, fortezze, siti naturalistici e accedere a centri termali per l’assaggio delle acque minerali. La card è a disposizione al costo di 2 soli euro al giorno, ma ne vale oltre 10. Gratis i bambini fino a 12 anni, non compiuti, se accompagnati da 1 adulto”.