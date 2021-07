Napoli, ritiro in Trentino: annunciate due amichevoli

by Deborah Sartori

Esultanza Napoli - Foto Antonio Fraioli

Il Napoli svolgerà le prime amichevoli pre-campionato a Dimaro Folgarida, in Trentino. Gli uomini di Spalletti inizieranno il ritiro estivo il 15 luglio, ad eccezione dei calciatori che hanno giocato le fasi decisive di Euro 2020 e godranno ancora di qualche giorno di ferie. La prima partita amichevole sarà contro la squadra dilettanti della Bassa Anaunia, prevista domenica 18 luglio alle ore 17.30 allo stadio di Carciato, un remake dell’amichevole giocata nel luglio 2017 che finì 17-0, quando andarono a segno anche Mertens (5 gol) e Insigne (2).

La seconda amichevole sarà invece il 24 luglio alle 17.30 contro la Pro Vercelli, società piemontese di Lega Pro, sempre allo Stadio di Carciato, alla periferia di Dimaro, sede degli allenamenti della squadra azzurra. Il gruppo azzurro potrà incontrare i tifosi, che ogni anno raggiungono il Trentino per seguire la squadra, la sera di mercoledì 21 luglio, quando si svolgerà il primo incontro ufficiale del ritiro. Presenti Mister Spalletti, appena presentato ufficialmente alla stampa da SSC Napoli, e due giocatori. Incontro meno formale invece quello in programma venerdì 23 luglio a Piazza Madonna della Pace, che si trasformerà nel palcoscenico di DJ set e incontro con la squadra, con mister e calciatori coinvolti in canti e momenti di divertimento come da tradizione.