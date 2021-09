Napoli primo in classifica da solo dopo tre anni e mezzo: l’ultima volta con Sarri a febbraio 2018

by Giorgio Billone

Esultanza Napoli - Foto Antonio Fraioli

Il Napoli torna a guardare tutti dall’alto, da solo e con merito. A distanza di oltre tre anni e mezzo dall’ultima volta, la squadra partenopea si issa in vetta alla classifica di Serie A senza avere compagnia al suo fianco. 12 punti con la vittoria sull’Udinese, punteggio pieno dopo quattro giornate e testa solitaria del campionato come non accadeva dal 26 febbraio 2018, c’era Sarri in panchina, prima della sconfitta contro la Roma per 2-4 a pochi minuti di distanza dall’incredibile vittoria della Juventus in casa della Lazio. Da lì in avanti, da quel sorpasso e dal mancato controsorpasso con la storia dell’albergo di Firenze, niente più capolista per gli azzurri. Con Ancelotti il primo anno buona partenza ma la Juventus volava, l’anno dopo disastro di Carletto ed esonero con l’arrivo di Gattuso. Il calabrese lo scorso anno era partito bene, ma il Milan aveva fatto en-plein. Tocca ora a Spalletti riportare il Napoli a comandare la classifica e a sognare di restarci fino alla fine, con il grande sogno dello scudetto che è sempre meno un tabù.