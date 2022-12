Napoli, Osimhen: “Sono al massimo della forma, ho battuto chi non credeva in me”

Nel corso di un’intervista concessa al giornalista nigeriano Oma Akatugba di ‘Omasports’, l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha parlato della stagione sin qui disputata dagli azzurri di Luciano Spalletti: “In questo momento sono al massimo della forma e ho dei nuovi obiettivi. Ho dovuto superare molti ostacoli per arrivare dove sono ora. Quando mi scartarono due volte in Belgio la gente mi diceva non ce l’avrei mai fatta. Io però non gli ho mai dato retta. Gioco in uno dei migliori club del europei, mi hanno nominato ‘Giovane calciatore dell’anno’ e sto centrando diversi obiettivi. Nonostante un infortunio con cui ho rischiato la vita, sono riuscito a tornare meglio di prima. Ho battuto chi non credeva in me”.