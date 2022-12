Napoli, Meret: “Ripresa campionato? Dobbiamo dare un segnale di continuità alle big”

Alex Meret, portiere del Napoli, è stato intervistato a Sky Sport e ha parlato dell’imminente ripresa del campionato. “Abbiamo partite molto difficili e importanti, ripartire bene sicuramente potrà dare un grande segnale a tutte le altre squadre: noi ci siamo e continuiamo a fare quello che abbiamo fatto a inizio campionato”. Sulla vittoria dell’Argentina al Mondiale ha dichiarato: “Ha ottenuto una gran vittoria, secondo me meritata per quello che ha dimostrato durante tutta la partita. Cosa darei per fare una parata come quella di Martinez all’ultimo secondo dei supplementari? Penso sia stata la parata più importante della sua vita, in un momento così, in un Mondiale. Si è poi ripetuto durante i rigori, è stata sicuramente una grandissima serata per lui e poter vivere certi momenti è sempre una grandissima emozione e soddisfazione. Sicuramente sarebbe bello poterli vivere”.

Meret ha poi concluso: “Stiamo lavorando al massimo per mettere carico nelle gambe e arrivare pronti alla prima di campionato. Dobbiamo seguire quello che ci chiede il mister e fare quello che ci dice lui che fino adesso ha dato i suoi frutti. Dobbiamo continuare così”.