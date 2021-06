Napoli: Maksimovic in scadenza di contratto, ma spera di restare

by Antonio Sepe

Nikola Maksimovic - Foto Antonio Fraioli

Dubbi e incertezze sul futuro di Nikola Maksimovic, calciatore del Napoli solamente per altri 3 giorni. Il contratto del difensore scadrà infatti il primo luglio e, da svincolato, potrà valutare le offerte che gli arriveranno. Tuttavia, secondo “Il Corriere dello Sport“, Maksimovic vorrebbe restare al Napoli. Il classe 1991 si augura infatti di non lasciare la Campania e giocarsi le sue carte con il nuovo tecnico Spalletti. “E’ il Napoli, il suo desiderio nascosto“, scrive il quotidiano. I segnali per il rinnovo non mancano, ora spetta al club valutare se coglierli o meno.