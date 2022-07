Napoli-Maiorca oggi in tv: orario e diretta streaming amichevole precampionato 2022

by Sofia Cioli

Zambo Anguissa - Foto LiveMedia/Nderim Kaceli

Il programma, con l’orario e la diretta streaming di Napoli-Maiorca, amichevole precampionato 2022. Gli azzurri di Spalletti, che stanno svolgendo la seconda parte della preparazione estiva in Abruzzo, affrontano gli spagnoli nel quarto test in vista dell’inizio del campionato. Appuntamento oggi, domenica 31 luglio, alle ore 20.30. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (numero 251 del satellite).

SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA