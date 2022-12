Napoli-Lille, Spalletti: “Dobbiamo migliorare in diversi aspetti. Kvaratskhelia sta meglio”

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport dopo il ko per 4-1 subito stasera contro il Lille: “Si devono fare meglio diverse cose e bisogna farle meglio. In questo momento dobbiamo però completare la preparazione, andando a giocare a campo aperto, andando alti, diventa difficile in questa situazione. Poi abbiamo preso anche due gol che non si possono prendere”. Il tecnico toscano ha provato a spiegare i motivi della sconfitta scartando l’ipotesi della scarsa attenzione provocata dal big match contro l’Inter del 4 gennaio: “Non vedo come si possano fare pensieri o calcoli del genere. Noi dobbiamo andare sempre forte, forse in questo momento non ci supportano per quanto vorremmo andare forte, però a livello di atteggiamenti cerchiamo le stesse cose e quindi si paga. Serve dare una stretta a livello mentale, dobbiamo dare tutti qualcosa in più e poi dovremo completare la preparazione”. Spalletti, infine, ha commentato il mese di lavoro appena passato: “Mi è piaciuto tutto di questo mese, ci siamo allenati e lo abbiamo fatto in un posto corretto. Nessun problema da un punto di vista di differenze che possano aver turbato o inclinato qualcosa“.