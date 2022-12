Napoli, lavoro tattico e potenza aerobica. Sirigu e Rrahmani a parte

Nuova giornata di allenamenti per il Napoli al Winter Football Series by Regnum, nel ritiro di Antalya in Turchia. Oggi seduta mattutina per gli uomini guidati da Luciano Spalletti. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e possesso palla con le mani. Successivamente partitina a campo ridotto, con cinque porte piccole. Di seguito la squadra è stata divisa in due gruppi: il primo ha svolto lavoro tattico con le sagome, l’altro si è soffermato sul lavoro di potenza aerobica. Chiusura di sessione con partita a campo ridotto. Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo, al contrario di Sirigu che si è allenato in piscina. Domani mattina la ripresa dei lavori per il gruppo di disponibili.