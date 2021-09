Napoli-Juventus: sospesa la vendita dei biglietti

by Deborah Sartori

Luciano Spalletti - Foto Antonio Fraioli

“La vendita dei biglietti per Napoli-Juventus è al momento sospesa per indicazioni dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive“. Lo annuncia in un comunicato ufficiale sul proprio sito il Napoli. La squadra di Spalletti affronterà i bianconeri nella serata di sabato 11 settembre allo Stadio Diego Armando Maradona ma i tifosi forse non potranno supportare la squadra di casa. La sfida è infatti molto attesa e viene considerata ad alto rischio.

L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive attende dunque il parere del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS), che dovrebbe riunirsi già nella giornata di giovedì 2 settembre. Smorzato dunque il grande entusiasmo dei tifosi azzurri, che non vedevano l’ora di tornare allo stadio a vedere la propria squadra dal vivo dopo lo stop. La vendita si sarebbe aperta alle ore 12.00 di giovedì 2 settembre, ma ora bisogna attendere la decisione finale. Tra le ipotesi anche il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti al di fuori della regione Campania.