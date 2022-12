Napoli, Hamsik: “Partiti come un treno. Per lo Scudetto taglierei la cresta”

“Sono partiti fortissimi, siamo a metà ma stanno devastando tutti in campionato, stanno andando come treni. Spero che continuino così quando ripartirà il campionato. Taglio la cresta per un ritorno a Napoli con lo Scudetto? Me la levo subito”. Lo ha detto Marek Hamsik nel nuovo episodio DAZN Heroes intitolato “La Cresta di Napoli”. Lo slovacco – bandiera dei partenopei – sfoglia l’album dei ricordi, partendo dal record di presenze (520) in azzurro: “I record sono fatti per essere battuti però questo non sarà facile da battere. Prima di me lo aveva Bruscolotti, è durato anni e anni. È un bel numero, sono orgoglioso di questo”. Resta il rammarico per lo scudetto mancato, in particolare nel 2018: “Quell’anno sicuramente eravamo così vicini, è stato un peccato arrivare a tre partite dalla fine e non avercela fatta, però il campionato è così. Dispiace, ma è andata così”. E sull’addio al Napoli di Koulibaly, Insigne e Mertens: “È incredibile che tre giocatori più importanti della società siano andati via nello stesso periodo, perché tutti – non solo i tifosi del Napoli – hanno bisogno di un simbolo, di qualcuno che rappresenta la società. Da questo punto di vista è stato un peccato per i tifosi, però dall’altra parte è stata brava la società, perché è riuscita a prendere giocatori che giocano alla grande con buoni risultati come Kim, Kvaratskhelia e Osimhen”.