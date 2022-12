Napoli, Hamsik assiste ad allenamento nel ritiro in Turchia

Un gradito volto noto ha assistito all’allenamento che il Napoli ha tenuto quest’oggi al Winter Football Series by Regnum, in Turchia, dove la squadra si trova nel ritiro prima di riprendere il campionato di Serie A. A guardare da vicino la seduta odierna c’era, infatti, Marek Hamsik, impegnato con il suo Trabzonspor in una gara amichevole nel Regnum Carya. Il momento è stato immortalato e celebrato dal club partenopeo sul proprio profilo Twitter, con una foto che vede ritratti Di Lorenzo e Hamsik, capitano attuale e del recente passato.