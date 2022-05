Napoli-Genoa, Blessin: “Per fare risultato dovremo avere coraggio ed essere squadra”

by Simone Caravano

Stadio Ferraris, gradinata nord Genoa - Andre86 CC0 1.0

Prima della partita contro il Napoli, in programma domani alle 15 al Maradona, ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Genoa Belssin. In primo luogo l’allenatore ha descritto la preparazione della sua squadra, in vista del match in Campania: “La settimana di allenamento è stata molto concentrata. Dobbiamo avere l’atteggiamento giusto per poter vincere”. Successivamente il tecnico rossoblu ha evidenziato l’importanza del non pensare alle altre partite, ma di guardare a se stessi per ottenere un grande risultato domani: “Ci sono tante possibilità di risultati, ma dobbiamo pensare solo alla nostra partita. Dobbiamo avere l’atteggiamento giusto per poter vincere”.

Blessin poi ci tiene a sottolineare come il Genoa dovrà essere compatto e giocare di squadra, per poter vincere in un campo ostico come quello di Napoli: “Domani c’è solo una possibilità per fare risultato: essere una squadra, compatti in campo e fare tutto insieme. E’ l’unico modo domani per fare risultato. Una partita non si decide nei primi minuti. Come con la Juventus, partita molto difficile. Le occasioni da gol non saranno tante ma quelle poche che avremo a disposizione dovremo essere vogliosi di far gol”. Infine alcune indicazioni di formazione: “Gudmundsson può essere una soluzione da schierare, per aiutarci a vincere la partita. Così come lo sono Yeboah o Ekuban, che hanno portato vitalità nella fase offensiva. Anche Frendrup e Galdames saranno fondamentali domani, per sostituire un calciatore importante come Sturaro. Domani lui non ci sarà, speriamo per la prossima settimana. Non possiamo farci niente”