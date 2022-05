Napoli, De Laurentiis: “Durante i Mondiali stiamo valutando qualcosa in Nord Africa con altre squadre”

by Giorgio Billone

Aurelio De Laurentiis - Foto Antonio Fraioli

“Il ritiro in Trentino è un momento importante, saremo in pieno mercato e ci saranno delle novità anche in tal senso per chi segue l’evoluzione di una squadra. Ci saranno delle amichevoli, ospiteremo tanti tifosi. Anguissa sicuramente rimane. Se vi dovessi dire tutto quello che abbiamo in mente…”. Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in conferenza stampa per la presentazione del ritiro estivo di Dimaro: “Durante i Mondiali, dai quali l’Italia è stata esclusa, stiamo cercando di organizzarci con altre squadre italiane per poter fare qualche cosa. Stati Uniti prima idea, ma ci potrebbe essere il Nord Africa. C’è una commissione di Lega che sta valutando tutte le opportunità. Poi non puoi convincere tutti a partecipare, magari qualcuno si è già organizzato in altro modo. Ma di certo non possiamo pensare di stare fermi dal 15 novembre al 6 gennaio”.

Poi attacca la Gazzetta dello Sport: “Questa domanda non c’entra nulla con il Trentino, inoltre è una domanda a cui si risponde da solo. La dovete smettere di inventarvi qualsiasi cosa sulla Gazzetta”.