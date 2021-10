Napoli, ‘Corriere dello Sport’: “Ammutinamento, De Laurentiis porta Maksimovic in tribunale”

Aurelio De Laurentiis ha chiamato in causa Nikola Maksimovic, ex difensore del Napoli, per quanto concerne il caso di ammutinamento sviluppatosi durante l’era Gattuso. Il presidente italiano, in un lavoro di cooperazione con i legali del club partenopeo, si è riferito all’attuale del calciatore del Genoa per far sì che potesse rispondere delle sue azioni in tribunale. Maksimovic, infatti, dovrà esporre le proprie considerazioni in merito alla richiesta di multa inoltrata da De Laurentiis nei suoi confronti, recepita con dissenso dal serbo. A riportare l’evento è il ‘Corriere dello Sport’, un avvenimento non esattamente nuovo per la cronaca degli azzurri; nel recente passato, infatti, anche Allan ed Elseid Hysaj hanno ricevuto la medesima notifica. Dopo la complicata gestione di Gennaro Ivan Gattuso, gli azzurri sembrerebbero aver trovato serenità e continuità di rendimento sotto l’ala di Luciano Spalletti, ottimo condottiero nel corso della prima fase della stagione 2020/2021. Da evidenziare, comunque, l’entrata in conflitto di De Laurentiis con calciatori non più facenti parte dell’organico campano; oltre il genoano Maksimovic, infatti, Allan milita tra le fila dell’Everton e Hysaj offre le proprie prestazioni alla Lazio.