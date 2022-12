Il Napoli ha ufficializzato la lista dei giocatori convocati per il ritiro in Turchia, con Luciano Spalletti che ritroverà ventotto giocatori per un lavoro di dodici giorni che troverà il suo culmine in due amichevoli contro Antalyaspor (7 dicembre) e Crystal Palace (11 dicembre). Saranno ovviamente assenti i giocatori impegnati in Qatar per il Mondiale, ossia Kim, Olivera, Anguissa, Zielinski e Lozano. Per questo motivo rafforzeranno la rosa della prima squadra sei giovani della Primavera: i difensori Barba (2003) e Daniel Hysaj (2004), l’esterno Marchisano (2004), i centrocampisti Spavone (2004) e Iaccarino (2003) e il trequartista Russo (2005). Di seguito l’elenco completo dei convocati.

La lista dei convocati

Portieri: Idasiak, Marfella, Meret, Sirigu.

Difensori: Barba, Di Lorenzo, Hysaj, Juan Jesus, Mario Rui, Ostigard, Rrahmani, Zanoli, Zedadka.

Centrocampisti: Demme, Elmas, Gaetano, Iaccarino, Marchisano, Lobotka, Ndombele, Spavone, Zerbin.

Attaccanti: Kvaratskhelia, Osimhen, Politano, Raspadori, Russo, Simeone.