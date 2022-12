Napoli, Boniek: “Kim tra i migliori difensori d’Italia. Kvaradona? Un talento puro”

Il vice-presidente dell’Uefa, Zibì Boniek, è convinto che il Napoli vincerà lo scudetto nel 2022/2023. Tra i giocatori decisivi per la squadra di Spalletti, l’ex attaccante ne ha individuati due. “Kim è uno dei migliori difensori della Serie A, di un’altra categoria. Marca benissimo, colpisce di testa in maniera fantastica e ha energia e concentrazione. E poi c’è Kvaradona, io lo chiamo così, che è un talento puro” ha detto in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport.