Napoli, Benitez: “Scudetto? Non mi esprimo, ma ha tutto quello che serve per vincere”

Rafa Benitez non si sbilancia su una possibile vittoria dello scudetto da parte del Napoli, ma sembra avere le idee piuttosto chiare. “Non voglio portare sfortuna, perciò non mi esprimo. Fatto sta che ha tutto ciò che serve, ovvero entusiasmo, approccio e qualità. Inoltre potrebbe essere favorito anche dalla sosta per il Mondiale – ha detto il tecnico spagnolo in un’intervista a ‘Repubblica‘ – Rivali? Milan e Inter hanno i mezzi e stanno lavorando bene. Poi c’è la Juventus che non va mai data per morta. L’unica vera avversaria del Napoli, però, è lo stesso Napoli“.

“Il Napoli ha molti giocatori che sarebbero titolari anche in Premier. Un esempio è Osimhen, che giocherebbe praticamente in ogni squadra – ha proseguito Benitez, che ha poi fatto un paragone con il suo Napoli del 2013-2015 – Le due squadre hanno in comune la stessa mentalità. Non ci si accontenta di fare bella figura, ma si punta alla vittoria, anche in Champions League“.