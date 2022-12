Napoli: amichevole con il Lille il prossimo 21 dicembre al Maradona

Con una nota apparsa sui suoi canali ufficiali, il Napoli ha comunicato una nuova amichevole per il prossimo 21 dicembre: allo stadio Maradona infatti, arriva il Lille: “Doppio appuntamento internazionale per il Napoli al rientro dal Winter Football Series. Oltre all’amichevole con il Villarreal, in programma il prossimo 17 dicembre alle ore 20:30 allo stadio Diego Armando Maradona, gli azzurri affronteranno i francesi del Lille mercoledì 21 dicembre alle ore 20:00, sempre al Maradona”.